Москва, , 20:46 — REGNUM Экономика ЕС действительно напоминает плановую, но это планы по глобальному развитию и определению, кому и какой стране что развивать в экономике. Такое мнение ИА REGNUM 18 июля высказал директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В том, что она уже довольно давно плановая, мало у кого вызывает сомнения. Здесь нужно определиться, что мы понимаем под плановой экономикой. И собственно, чей это план и кто заказчик и кто планирует, кто исполняет», — заявил эксперт.

Очевидно, что заказчик не находится в ЕС, Еврокомиссия — плановый отдел заказчика, некогда суверенные государства низведены до уровня исполнителей, уверен Кобринский. Есть контролирующие органы, типа МВФ, которые очень жестко следят за соблюдением каждого конкретного пункта плана.

Однако это не план по производству тапочек, это планы глобального развития, например, нужно ли развитое сельское хозяйство в Болгарии, каков должен быть уровень развития промышленности в Чехии или Словакии, каков уровень социального достатка должен быть в той или иной стране ЕС, пояснил эксперт.

«В целом, острие этой плановой экономики направлено на то, как и у кого «отнять удочку» и какого размера и кому дать рыбку и что отнять за маленький кусочек этой рыбки» — заключил Кобринский.