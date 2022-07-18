Москва, , 10:11 — REGNUM Дагестан и Чечня станут первыми субъектами России в которых в экспериментальном порядке будет введена система исламского банкинга. В случае удачного эксперимента эта система будет применена для остальных субъектов России, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сначала планируем реализовать проект в экспериментальном режиме в нескольких регионах. В первую очередь речь идет о Дагестане и Чечне», — заявил Аксаков в интервью RT.

При этом, по словам депутата, имеется запрос на введение исламского банкинга в Татарии и Башкирии. Власти намерены опробовать эту систему в течение двух лет в указанных регионах, после чего в случае успеха внедрить его по всей территории РФ.

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