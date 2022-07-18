Москва, 18 июля 2022, 10:11 — REGNUM Дагестан и Чечня станут первыми субъектами России в которых в экспериментальном порядке будет введена система исламского банкинга. В случае удачного эксперимента эта система будет применена для остальных субъектов России, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
При этом, по словам депутата, имеется запрос на введение исламского банкинга в Татарии и Башкирии. Власти намерены опробовать эту систему в течение двух лет в указанных регионах, после чего в случае успеха внедрить его по всей территории РФ.
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