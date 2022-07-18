Москва, 18 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Дагестан и Чечня станут первыми субъектами России в которых в экспериментальном порядке будет введена система исламского банкинга. В случае удачного эксперимента эта система будет применена для остальных субъектов России, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Мы сначала планируем реализовать проект в экспериментальном режиме в нескольких регионах. В первую очередь речь идет о Дагестане и Чечне», — заявил Аксаков в интервью RT.

При этом, по словам депутата, имеется запрос на введение исламского банкинга в Татарии и Башкирии. Власти намерены опробовать эту систему в течение двух лет в указанных регионах, после чего в случае успеха внедрить его по всей территории РФ.