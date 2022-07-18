Барнаул, , 11:44 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», в Алтайском крае насчитывается несколько сотен социальных предпринимателей, которые ведут деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем общества. Они оказывают услуги, направленные на укрепление семей Алтайского края, обеспечение воспитания детей и поддержку материнства и детства, предоставляют социальную помощь, услуги в области культуры и отдыха, в сфере дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей, оздоровления и многое другое.

Социальное предпринимательство на Алтае Правительство Алтайского края

Летом 2022 года в Барнаул впервые провели фестиваль социальных предпринимателей Алтайского края «Лучше всех». Как сообщает сайт правительства региона, он прошел в формате семейного праздника на пешеходной улице Мало-Тобольской (является частью туристического кластера «Барнаул-горнозаводской город»). Были организованы интерактивы, мастер-классы, викторины, спортивный флешмоб, дегустации, розыгрыши, шоу, состоялись выступления, консультации по оздоровлению, отдыху и другие мероприятия.

«Социальные предприниматели — это особая категория людей с открытой душой и огромным желанием помогать. Искренне желаю вам процветания и развития бизнеса, успехов и неиссякаемой энергии», — отметил директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.

Благодарностью краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры за личный вклад в развитие социального предпринимательства в регионе и активное участие в мероприятиях, проводимых центром «Мой бизнес», отмечены директор компании «Сказочный край» Олеся Лободина, руководитель центра развития мозга и интеллекта NEUROUN Виктория Кудряшова, директор центра развития и оздоровления «Чудо остров» Светлана Крылова, руководитель проекта «Образовательный центр ИМКА Прайм» Оксана Павлова, директор компании «Равновесие» Татьяна Хасанова.

Одним из главных событий праздника стало награждение победителей и лидеров рейтинга фестиваля социальных предпринимателей Алтайского края «Лучше всех». Голосование за статус лучшей компании социального предпринимательства проводилось в течение двух недель на странице центра «Мой бизнес» в социальной сети «ВКонтакте».

На это звание претендовали 27 предпринимателей. Абсолютным победителем, набравшим 346 голосов, стало общество с ограниченной ответственностью «Рубцовское предприятие «Рассвет» (руководитель Евгений Козлов). На втором месте образовательный центр «ИМКА Прайм» (руководители Ольга Гоберник и Оксана Павлова), на третьем — клуб счастливых детей «ИМКА» (руководитель Ольга Пронина).

«Изучение иностранных языков способствует личностному росту. Чем больше языков знает человек, тем лучше он понимает традиции и культуру других стран. Мы разработали модель образовательного центра, который позволяет решить любую задачу, связанную с иностранным языком. В этом нам помогает опыт и практика зарубежных коллег», — пояснила Ольга Гоберник.

«У нас на предприятии работают инвалиды по зрению, по слуху, по общему заболеванию. Занимается производством корпусной мебели, деревообработкой, швейным производством и сувенирами — что наша фишка по всей стране. Все категории — сложные. Для каждой категории инвалидов необходимо создать определенные условия работы. К нам приходили люди, которые думали, что жизнь после получения определённой инвалидности остановилась. Но поработав у нас на предприятии, они удивлялись, что у людей есть более сложные заболевания и они нормально, полноценно себя чувствуют в нашем обществе», — пояснил руководитель Рубцовского предприятия «Рассвет» Евгений Козлов.

Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, фестиваль «Лучше всех» планируют сделать ежегодным.

«Я все время сталкиваюсь с тем, что у социальных предпринимателей есть какие-то внутренние ограничения, что их дело локализовано только рядом с ними, но мне кажется, что чем шире мы будем нести социальный эффект и его масштабировать, тем лучше будет для всех, для страны. Говоря о государственных мерах поддержки, я скажу, что таких мер, как у нас в стране практически не встретишь, и очень много делается для того, чтобы начать, дать импульс, а дальше встаёт вопрос об устойчивости социального бизнеса. Масштабирование только за счёт государства невозможно, рост должен обеспечиваться и другими источниками финансирования, в том числе, за счёт привлечения импакт — инвестиций», — считает член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Евгения Дмитриева.

Как сообщало ИА REGNUM, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.