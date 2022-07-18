Заречный, Пензенская область, 18 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В городе Заречном Пензенской области местная жительница пострадала от телефонного мошенника. Женщина перевела на незнакомые счета около 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

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Со слов 60-летней горожанки, на ее телефон позвонил якобы сотрудник прокуратуры. Он убедил женщину в том, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя. Сбережения для сохранности необходимо перевести на безопасный счет. Воспользовавшись банкоматом, женщина перечислила деньги на предоставленные мошенником телефонные номера. Материальный ущерб составил почти 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, житель Пензы по инструкциям псевдоспециалиста перевел через мобильное приложение 130 тыс. рублей, а затем через банкомат он перечислил на 19 телефонных номеров почти 300 тыс. рублей.

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