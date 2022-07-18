Донецк, , 10:07 — REGNUM Населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 18 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 09:40 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Каховского района региона Владимир Леонтьев заявил, что город Новая Каховка в Херсонской области снова попытались обстрелять ракетами вооружённые украинские формирования.