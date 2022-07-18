Москва, 18 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Посольство Нигерии начало выдавать визы гражданам России после перерыва, заявил посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

«Из-за пандемии все приостановилось, мы только недавно снова начали выдавать визы, в прошлом году не выдавали. Но тем туристам и бизнесменам, которые хотят приехать, мы охотно выдаем визы», — сказал он РИА Новости.

Никаких трудностей при оплате консульского сбора не возникает, подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеху заявил, что финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнёрами возможность использования платёжной системы «Мир» на территории страны.

Читайте также: Нигерия обсуждает возможность использования платёжной системы «Мир»