Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга ведёт проверку по факту разлива нефтепродуктов в реке Ижора. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Разлив нефтепродуктов Saratovnews.ru

Ведомство начало проверку на соблюдение экологического законодательства после инцидента с разливом нефтепродуктов. Это произошло после того, как был частично затоплен катер в Ижоре.

В ходе проверки прокуратура изучит все обстоятельства и оценит действия ответственных лиц. Будут приняты необходимые меры, если на то будут основания.

Отметим, что специалисты уже локализовали разлив. Он не представляет угрозы.

Ранее разлив нефтепродуктов был ликвидирован в акватории Невской губы на Финском заливе. Специалисты устранили пятна на реке с помощью активной пены.

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