Ставрополь, , 10:05 — REGNUM В Ставропольском крае изменен приговор бывшему министру строительства и архитектуры Алексею Когарлыцкому. Вместо трех лет лишения свободы ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Такое решение принял краевой суд, удовлетворив апелляцию прокуратуры. При этом отбывать наказание бывший министр, уличенный в коррупции, будет в колонии строгого режима.

Колония Sledcomrf.ru

Кроме того, Когарлыцкому назначен штраф в размере 50 млн рублей, он также лишен права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на четыре года.

Напомним, ранее экс-министру, уличенному во взяточничестве, по приговору Промышленного районного суда Ставрополя от 31 марта было присуждено три года колонии строгого режима и штраф в размере 50 млн рублей.

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