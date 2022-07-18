Чебоксары, 18 июля 2022, 10:01 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев, ссылаясь на трёхкратный рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом в июле, призывает носить маски в торговых центрах и общественных местах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 18 июля на планёрке в правительстве.
Открывая обсуждение, руководитель республики оценил эпидемическую обстановку, отметив, что на прошлой неделе «наблюдали в информационных потоках определённое напряжение ситуации» в связи с ростом заболеваемости ковидом.
Отметим, что с 28 июня по 17 июля в Чувашии ежедневно выявляли от 26 до 65 случаев заражения коронавирусом, в том числе с 12 по 17 июля каждый день подтверждалось не менее 49 случаев инфицирования.
Олег Николаев поручил органам власти «ещё раз провести» работу с торговыми центрами и предприятиями сферы обслуживания в части проведения дезинфекционных мероприятий и соблюдения иных мер безопасности.