Чебоксары, , 10:01 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев, ссылаясь на трёхкратный рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом в июле, призывает носить маски в торговых центрах и общественных местах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 18 июля на планёрке в правительстве.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Открывая обсуждение, руководитель республики оценил эпидемическую обстановку, отметив, что на прошлой неделе «наблюдали в информационных потоках определённое напряжение ситуации» в связи с ростом заболеваемости ковидом.

«В частности, в городе Москве снова было рекомендовано ношение масок в общественных местах, торговых центрах. Ситуация в Чувашской Республике шла тоже аналогичным образом, то есть было некоторое повышение количества вновь зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Если взять в количественном выражении, то доходило до 65-66 человек ежедневно, если до этого было в районе 20-25, то есть трёхкратный рост», — сказал Олег Николаев.

Отметим, что с 28 июня по 17 июля в Чувашии ежедневно выявляли от 26 до 65 случаев заражения коронавирусом, в том числе с 12 по 17 июля каждый день подтверждалось не менее 49 случаев инфицирования.

Олег Николаев поручил органам власти «ещё раз провести» работу с торговыми центрами и предприятиями сферы обслуживания в части проведения дезинфекционных мероприятий и соблюдения иных мер безопасности.