Москва, 18 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Власти Нигерии не против того, чтобы в будущем войти в состав государств — членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР). Об этом 18 июля заявил посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

«Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Шеху уточнил, что Нигерия пока не ведёт такие переговоры, однако не исключил, что в будущем такое развитие ситуации является вполне возможным.

«Надеемся, что, когда обсуждение начнётся, у нас будет понимание преимуществ вступления в этот блок», — добавил посол Нигерии в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное расширение БРИКС не приведёт к созданию альтернативы G20.