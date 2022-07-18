Бухарест, , 09:56 — REGNUM Землетрясение силой 4,1 баллов по шкале Рихтера произошло 18 июля в районе Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Землетрясение Zeml.info

Согласно официальной информации, колебание земной поверхности было зафиксировано в 02:04 по местному времени. Жертв нет. В регионе отмечены разрушения.

Тектоническое движение ощущалось в Бухаресте.

На месте природного явления работает специальная группа Национального института геофизики Румынии. Напомним, с начала нынешнего года во Вранче произошло до 20 подобных природных явлений.