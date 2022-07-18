Уссурийск, Приморский край, , 09:54 — REGNUM В Уссурийском городском округе после обильных осадков размыло дороги в два населённых пункта. Сёла отрезаны от мира, в муниципалитете введён режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе администрации Уссурийска.

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Людей эвакуируют с подтопленных территорий. Автомобильное сообщение прервано с сёлами Яконовка и Кугуки, там произошёл перелив воды. В городском округе подтоплены три дома, четыре человека находятся в пунктах временного размещения. Угроза дальнейшего затопления территорий сохраняется.

«Гидрологическая ситуация в Уссурийском городском округе остается напряженной. Несмотря на то, что уровень воды в сельских реках снижается, как и в городских реках Раковка и Комаровка, в Раздольной он продолжает расти. Ситуацию осложняют прогнозируемые осадки. Пик паводка еще не пройден», — отметили в администрации муниципалитета.

Кроме того домов и дорог подтоплены сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые 19 компаниями. Решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета принял глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.

Как сообщало ИА REGNUM, улицы Уссурийска стали похожи на реки, под водой оказался крупный рынок стройматериалов из Китая. В центре села Михайловка в Уссурийском районе произошёл перелив воды через федеральную трассу.