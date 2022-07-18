Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Дождливая погода, которая наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области всю вторую декаду июля, полностью ликвидировала опасность лесных пожаров, сообщил 18 июля главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Танцующий лес Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, несмотря на теплую и дождливую погоду, в лесах региона не наблюдается обилия грибов, в основном одни лисички.

«Но есть и хорошая новость, полностью погасили пожарную опасность в лесах, поэтому погоду можно начинать улучшать. А перспективы улучшения погоды остаются неизменными», — заметил синоптик.

По прогнозу, 18 июля — последний прохладный день, температура воздуха в течение дня ожидается в районе +18 градусов. Начиная с 19 июля потеплеет и будет до +22 градусов.

«Кратковременные дожди пройдут местами, а с 19 на 20 в большинстве районов. Со второй половины недели, как и ожидалось, антициклон установится над Санкт-Петербургом и будет сухо и тепло», — подытожил Колесов.

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