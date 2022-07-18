Санкт-Петербург, 18 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Дождливая погода, которая наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области всю вторую декаду июля, полностью ликвидировала опасность лесных пожаров, сообщил 18 июля главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

По его словам, несмотря на теплую и дождливую погоду, в лесах региона не наблюдается обилия грибов, в основном одни лисички.

«Но есть и хорошая новость, полностью погасили пожарную опасность в лесах, поэтому погоду можно начинать улучшать. А перспективы улучшения погоды остаются неизменными», — заметил синоптик.

По прогнозу, 18 июля — последний прохладный день, температура воздуха в течение дня ожидается в районе +18 градусов. Начиная с 19 июля потеплеет и будет до +22 градусов.

«Кратковременные дожди пройдут местами, а с 19-го на 20-е в большинстве районов. Со второй половины недели, как и ожидалось, антициклон установится над Санкт-Петербургом и будет сухо и тепло», — подытожил Колесов.