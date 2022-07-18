Новая Каховка, , 09:53 — REGNUM Город Новая Каховка в Херсонской области снова попытались обстрелять ракетами вооружённые украинские формирования. Об этом 18 июля сообщил глава администрации Каховского района региона Владимир Леонтьев.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Утром были очередные многочисленные ракетные удары. ПВО работала, но все равно были в течение получаса попадания в районе города. Мы сейчас все выясняем», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 53 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).