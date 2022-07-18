Новая Каховка, Украина, 18 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Город Новая Каховка в Херсонской области снова попытались обстрелять ракетами вооружённые украинские формирования. Об этом 18 июля сообщил глава администрации Каховского района региона Владимир Леонтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Утром были очередные многочисленные ракетные удары. ПВО работала, но все равно были в течение получаса попадания в районе города. Мы сейчас все выясняем», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 53 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).