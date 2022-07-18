Волгоград, 18 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Сильные дожди, грозы при шквалистом ветре прогнозируются на территории Волгоградской области 18 и 19 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

(сс) jarmoluk Ливень

Согласно прогнозу Волгоградского гидрометцентра, до конца суток 18 июля, в также ночью и утром 19 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди и ливни прогнозируются 18 июля на территории Сочи.