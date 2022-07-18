Жителей Волгоградской области предупредили о непогоде
Волгоград, 18 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Сильные дожди, грозы при шквалистом ветре прогнозируются на территории Волгоградской области 18 и 19 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
(сс) jarmoluk
Ливень
Согласно прогнозу Волгоградского гидрометцентра, до конца суток 18 июля, в также ночью и утром 19 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди и ливни прогнозируются 18 июля на территории Сочи.