Москва, 18 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Во второй половине предыдущей недели (с 14 июля) на рынке криптовалют начался рост по ряду топовых монет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта

«Сильнее всех выделился нативный токен Ethereum, чьи котировки в моменте выросли на 35%. По всей видимости, сказались новости о скором переходе сети на механизм Proof-of-Stake, который на рынке ждут уже не первый год.

Летом переход уже совершили две тестовые сети и в августе данный шаг должна осуществить последняя — Goerli, тогда как трансформация основной сети предварительно назначена на 19 сентября.

Понятное дело, данный инфоповод не может служить фундаментом для долгосрочного роста, так как, во-первых, переход на PoS не является чем-то неожиданным, а, во-вторых, влияние на цену ETH он уже оказал.

Считается, что новый механизм позволит создать дефляционное давление, так как инвестором станет выгодно размещать монеты на специальном депозите, чтобы валидировать транзакции и получать пассивный доход.

На данный момент на данном депозите уже находится 10% от всех выпущенных монет (порядка 13 млн ETH) и в условиях падения цены более чем на 70% от пиковых значений заметно снизилось желание инвесторов размещать монеты на долгий срок без возможности оперативно продать их.

С другой сторон хедж-фонды продолжает активно открывать новые позиции на покупку доллара в качестве защитного инструмента на фоне ожиданий касаемо проблем в глобальной экономике.

Причин для смены данного тренда в обозримой перспективе не предвидится. Иными словами, спрос на рискованные активы сейчас находится на низкой отметке, а значит масштабных покупок на криптовалютном рынке ожидать не стоит.

Ожидается, что курс биткоина (BTC) останется вблизи $20 тысяч», — высказал свое мнение эксперт.

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