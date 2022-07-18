Сеул, , 09:51 — REGNUM Президент Южной Кореей Юн Сок Ёль проведет 19 июля встречу с министром финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Сообщается, что представительница США прибудет в Сеул после встречи финансовых лидеров «Большой двадцатки» (G20), которая состоялась на острове Бали (Индонезия).

Ожидается, что южнокорейский лидер и глава минфина США обсудят вопросы экономического сотрудничества, в том числе, создание надёжных цепочек поставок с целью борьбы с инфляцией.

Известно, что Джанет Йеллен также проведет встречи с вице-премьером, министром планирования и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо и управляющим Банка Кореи Ли Чхан Ёном.

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