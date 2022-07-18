Брюссель, 18 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Контроль за уровнем выбросов может ослабить Европейский союз для компенсации нехватки поставок газа из России другими источниками энергии, которые являются более загрязняющими окружающую среду. Об этом 18 июля сообщает испанская газета El País.

Выбросы в атмосферу

По данным издания, на фоне возможности прекращения поставок российского природного газа контроль за промышленными выбросами и выбросами углекислого газа может быть временно приостановлен.

Также указывается, что в плане Еврокомиссии (ЕК) по преодолению кризиса в сфере энергетики предусмотрена замена голубого топлива другими его видами, которые могут сильнее загрязнять окружающую среду.

При этом уточняется, что власти ЕС выступают за то, чтобы ослабить существующие в данный момент экологические требования для способствования подобным изменениям и поощрения их путём государственных субсидий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общий долг энергетических и коммунальных компаний Европы превысил €1,7 трлн, так как они вынуждены брать кредиты для покрытия расходов, которые связаны с увеличением цен на энергоносители.