Москва, 18 июля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Возня вокруг турбины Siemens демонстрирует не столько отношение к России, сколько желание наказать Германию. Такое мнение ИА REGNUM 18 июля высказал доктор исторических наук, профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.

Kremlin.ru Церемония открытия газопровода «Северный поток». 2011

«С турбиной тоже всё просто. Не столько Россию «наказывают», сколько Германию «строят», — заявил эксперт.

Разрушение экономики Германии и её социального благополучия одна из основных задач развязанного США И Великобританией конфликта на Украине, уверен Кобринский.

Напомним, что ранее Германия обратилась к Канаде с просьбой временно отказаться от санкций, введённых против России, и вернуть переданную ранее для ремонта турбину в Германию для функционирования газопровода «Северный Поток».