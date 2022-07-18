Орел, , 09:45 — REGNUM Инспектор департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области признан виновным в трёх эпизодах получения взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, 37-летний инспектор департамента в ноябре 2020 года получил через посредника от троих жителей Орловской области взятки на общую сумму 52 500 рублей, деньги предназначались за положительную сдачу экзаменов на право управления самоходными машинами без фактического присутствия экзаменуемых.

Суд признал фигуранта дела виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей.