Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Разработчики «реалистичной» модификации (мода) Reality Mod к игре Battlefield 3 выложили в Сеть её релизную версию. Об этом 18 июля сообщает портал GSOGaming.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Скачать мод можно на сайте проекта, его авторы также опубликовали видео с руководством для новичков. В этом ролике моддеры, в частности, показали, как правильно установить дополнение.

Для справки: в основу Battlefield 3: Reality Mod легла известная модификация Project Reality для Battlefield 2. Дополнение усиливает роль взаимодействия игроков и командной работы, оно кардинально меняет пользовательский интерфейс и игровой процесс.

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