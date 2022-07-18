Вашингтон, 18 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Разработчики «реалистичной» модификации (мода) Reality Mod к игре Battlefield 3 выложили в Сеть её релизную версию. Об этом 18 июля сообщает портал GSOGaming.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Скачать мод можно на сайте проекта, его авторы также опубликовали видео с руководством для новичков. В этом ролике моддеры, в частности, показали, как правильно установить дополнение.

Для справки: в основу Battlefield 3: Reality Mod легла известная модификация Project Reality для Battlefield 2. Дополнение усиливает роль взаимодействия игроков и командной работы, оно кардинально меняет пользовательский интерфейс и игровой процесс.