Москва, 18 июля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Германия откажется от санкций против РФ только в случае «голодных» и «холодных» бунтов своих граждан. Об этом ИА REGNUM 18 июля заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Немцы будут брыкаться и сопротивляться до конца. Они всячески будут избегать корректив санкционной политики, чтобы не ставить под сомнение «солидарность» коллективного Запада», — заявил эксперт.

Даже прямая угроза голода, холода и обрушения собственной промышленности не заставит этой самое недальновидное и упрямое правительство Германии отказаться от санкций, уверен Борисов.

«Мне думается, что только протестные бунты замерзающих немцев позволят вынести этих министров. Вот тогда в политике Германии может что то и поменяется. И то не факт, потому что обанкротившуюся коалицию «Зеленых» с СДПГ сменит коалиция «Зеленых» с ХДС», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее международное рейтинговое агентство Moody’s оценило как чрезвычайно сложный к исполнению план Германии отказаться от российского газа к 2024 году.