Москва, 18 июля 2022, 09:37 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о ее готовности «осадить» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и «вызвать на разговор» президента РФ Владимира Путина.
Она добавила, что «попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве» закончилась позором Трасс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на G20 в случае получения статуса премьера Великобритании.
Напомним, в третий тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли пять кандидатов. Лидером по количеству голосов во втором туре выборов стал Риши Сунак.
Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании заявили о подготовке к войне с Россией