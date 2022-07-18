Донецк, , 09:36 — REGNUM Украинские боевики вновь подвергли обстрелу населённый пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел Верхнеторецкого со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:15 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 12 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции выполняющей задачи на Украине группировки «Восток» заявил, что приоритет — уничтожение дальнобойного оружия боевиков ВСУ.