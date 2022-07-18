Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Заместитель генерального директора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области Денис Чибисов по решению суда заключен под стражу до сентября, сообщили 18 июля в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Арест Дарья Антонова © ИА REGNUM

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия которое вменило задержанному четыре эпизода коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору за незаконные действия в крупном и особо крупном размерах.

Следствием установлено, что руководитель фонда Александр Горшенев и его заместитель Чибисов, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в течение 2020–2021 годов организовали и обеспечили заключение договоров с рядом коммерческих организаций на выполнение проектно-изыскательских работ по заведомо завышенной стоимости в размере около 100 млн рублей.

Часть работ была фактически выполнена с использованием первоначальной проектной документации, подготовленной еще в 2016–2017 годах. Таким образом фактическая стоимость выполненных работ составила около 36 млн рублей. В результате необоснованного завышения цены контрактов на выполнение работ была осуществлена растрата бюджетных денежных средств на сумму не менее 56 млн рублей.

«Также устанавливаются возможные эпизоды, связанные с растратой денежных средств, выделенных на финансирование других проблемных объектов, в отношении которых фонд обладает правами застройщика», — уточнили в СУ СК по Ленобласти.

Кроме того установлено, что фигуранты дела незаконно получали от представителей подрядных организаций денежные средства за увеличение стоимости контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам фонда, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов, а также их приёмку и своевременную оплату.

«По ходатайству следственного органа обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября», — подытожили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти задержан замглавы Фонда защиты прав дольщиков по делу о 56 млн