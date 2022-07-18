Заиграевский район, Бурятия, , 09:34 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии вечером 17 июля произошло ДТП, в результате которого пострадали две 12-летние девочки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП в Бурятии УГИБДД по Бурятии

По данным ведомства, 46-летняя женщина за рулём автомобиля Toyota Corolla на трассе Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП водитель и две 12-летние девочки (одна из которых с тяжелыми травмами в состоянии комы) госпитализированы в медицинское учреждении. Обе несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности», — отметили в ведомстве.