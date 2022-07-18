Ростов-на-Дону, 18 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Ростовской области под следствие попал бывший начальник сектора имущественных и земельных отношений администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

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Следователи полагают, что подозреваемый в 2016 году незаконно распорядился земельным участком в селе Песчанокопское, принадлежащим на праве собственности частному лицу. На основании фиктивных документов чиновник изменил право собственности на участок, передал его муниципалитету, а затем предоставил в аренду местной жительнице. Женщина переоформила земельный участок на себя.

Собственнику земельного участка был причинён значительный ущерб.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.