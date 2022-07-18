Москва, , 09:32 — REGNUM Специальный проект «Импортозамещение: ИТ-решения» появился на портале мэра и правительства Москвы (mos.ru). Он посвящен созданным цифровым инструментам для бизнеса, позволяющим заменить иностранные аналоги, сообщается 18 июля на сайте мэра.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

С помощью цифровых инструментов можно внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ), провести финансовый анализ, организовать дистанционное общение между сотрудниками и др. Все предложения размещены на странице спецпроекта в разделе «Технологические компании».

«Спецпроект поможет в продвижении отечественных разработок и ближе познакомит с ними российское бизнес-сообщество. На портале уже есть сведения о 14 сервисах и платформах», — пояснила заммэра Наталья Сергунина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году импортозамещение в России будет отличаться большим масштабом, чем в предыдущие годы.

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