Ростов-на-Дону, 18 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на 79-м году ушёл из жизни заслуженный врач России, хирург Анатолий Пушков. Об этом в соцсетях написал его внук Богдан Качанов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Дед был великим человеком. Он сделал очень много для людей. Это врач и доктор с очень большой буквы. Сколько жизней он спас, к сожалению, его время пришло. Он был патриотом нашего города Ростова-на-Дону, и я навсегда запомню его рассказы про то, как оно было в его годы», — отметил внук хирурка.

Трудовой стаж Анатолия Пушкова превышает 40 лет. За этот период он провёл более 8 тыс. операций.