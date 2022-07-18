Вашингтон, 18 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. На сегодняшний день общий долг энергетических и коммунальных компаний Европы превысил €1,7 трлн, так как они вынуждены брать кредиты для покрытия расходов, которые связаны с увеличением цен на энергоносители. Об этом 18 июля сообщает Bloomberg.

Долги

В материале агентства приводятся свидетельствующие об изменении общего долга европейских компаний данные в период с четвертого квартала 2019 года по третий квартал 2022 года, складывающегося из облигаций, кредитов и затрат на трубопроводы.

При этом указывается, что с начала пандемии COVID-19 этот долг начал увеличиваться. И если совокупный долг энергетических и коммунальных компаний Европы в четвертом квартале 2019 года составлял порядка €1,1 трлн, то ко второму и третьему кварталу 2022 года он превысил сумму в €1,7 трлн из-за введенных антироссийских санкций и увеличения стоимости энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас высказал мнение, что спасение энергетического рынка Европы в предстоящую зиму обойдется ей не менее чем в $200 млрд.