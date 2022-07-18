Архангельск, 18 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Осенью 2022 года в Архангельске на базе поликлиники №2 откроется центр эндоскопической помощи, сообщает региональный минздрав.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кабинет эндоскопии

В новом центре гастроскопия и колоноскопия будут проводиться в условиях медикаментозного сна и при использовании современного оборудования.

«На ремонт помещений центра эндоскопической помощи направлено более 21 миллиона рублей. Эндоскопический центр будет отвечать всем параметрам нормативных документов, требованиям оказания медицинской помощи по анестезиологии-реаниматологии и проведения эндоскопических исследований», — заявил глава минздрава Александр Герштанский.

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