Нальчик, 18 июля 2022, 09:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии готовится к открытию православный храм в селе Пролетарском. Его строительство велось восемь лет, а открытие станет одним из значимых мероприятий, приуроченных к 100-летию республики. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков по итогам встречи с благочинным православных церквей Кабардино-Балкарии протоиереем Валентином Бобылевым.
Он также отметил, что на строительстве еще одного православного храма в городе Баксане в настоящее время завершены работы по возведению стен, наступает черед кровельным работам.
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