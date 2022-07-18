Донецк, 18 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 53 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 665 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись танки, реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 150 и 122 мм, минометы калибра 120 мм и неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Доломитное, Михайловка, Железная Балка, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая и Александровка,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал, что в горах региона необходимо разместить системы противовоздушной обороны.