Сочи, Краснодарский край, 18 июля 2022, 09:26 — REGNUM Сильные ливни, грозы прогнозируются на территории Сочи 18 июля, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Ливни с грозами, по прогнозам, возможны до конца текущей недели. Городские службы переведены в усиленный режим работы.
Утром 18 июля сильный ливень обрушился на курортный посёлок Лоо, там подтоплено несколько участков дорог, сообщили «Кубанские новости». Отметим, что до конца суток 18 июля на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение.