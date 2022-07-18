Сочи, Краснодарский край, 18 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Сильные ливни, грозы прогнозируются на территории Сочи 18 июля, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

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«Согласно предупреждению метеорологов о неблагоприятных погодных условиях, в ближайшие 1-3 часа, и до конца суток 18 июля 2022 года на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза», — говорится в сообщении.

Ливни с грозами, по прогнозам, возможны до конца текущей недели. Городские службы переведены в усиленный режим работы.

Утром 18 июля сильный ливень обрушился на курортный посёлок Лоо, там подтоплено несколько участков дорог, сообщили «Кубанские новости». Отметим, что до конца суток 18 июля на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение.