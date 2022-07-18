Москва, , 09:22 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции выполняющей задачи на Украине группировки «Восток» заявил, что приоритет — уничтожение дальнобойного оружия боевиков ВСУ. Об этом 18 июля сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В свою очередь командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил Шойгу «о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника».

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