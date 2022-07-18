Мариинск, Кемеровская область, 18 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Мариинском районе Кемеровской области правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием большегруза и двух легковых автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 3 часов ночи 18 июля на 8 км трассы «Обход Мариинска в составе автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Matiz выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN. Последнего в результате развернуло, после чего в него врезался Hyundai Solaris.

«В результате ДТП 59-летний водитель «ДЭУ» и его 51-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. 49-летнему водителю «Хендай» оказана разовая медицинская помощь, два его пассажира травмированы: 6-летний ребенок госпитализирован, 50-летней женщине назначено амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.

На месте работают правоохранители, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения. Установлено, что погибший водитель возвращался с отдыха в Хакасии, предположительно, находился за рулём около восьми часов.