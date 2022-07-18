Санкт-Петербург, 18 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Памятник выдающемуся российскому режиссёру Алексею Балабанову установили в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище.

Олег Беляев Алексей Балабанов

Как сообщает Telegram-канал «Театральная вешалка», монумент поставили на могиле режиссёра культовых фильмов. Его основой является гранитный камень, на котором разместили фамилию режиссера. Выше располагаются крест и портрет режиссёра.

На фото видно, что к памятнику на могиле Балабанова возложили живые цветы и принесли свечи.

Напомним, что Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года от сердечного приступа в Сестрорецке. Он срежиссировал такие фильмы, как «Брат», «Брат-2», «Груз 200» и многие другие, сыгравшие важную роль в формировании миропонимания поколений 1990-х и 2000-х годов.