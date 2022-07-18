Сеул, , 09:24 — REGNUM Министры обороны Южной Кореи и США Ли Чон Соп и Ллойд Остин договорились встретиться на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Ожидается, что представители двух стран обсудят двусторонний альянс, вопросы, касающиеся противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи, и возобновление совместных полевых учений.

27 июля главы оборонных ведомств примут участие в церемонии открытия Стены памяти у Мемориала ветеранов Корейской войны.

Напомним, что предыдущая личная встреча министров обороны Южной Кореи и США состоялась в кулуарах международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая прошла в Сингапуре в июне.