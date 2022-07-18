Вашингтон, 18 июля 2022, 09:20 — REGNUM Очередному поклоннику Elden Ring, известному в сети под ником Ainrun, удалось пройти игру весьма необычным способом. Об этом 18 июля сообщает портал GamesRadar.

Elden Ring
Elden Ring
Скриншот из игры Elden Ring

Стример выложил на своей странице в соцсети видео, в котором показал вторую попытку (первая была неудачной) прохождения Elden Ring. Он пояснил, что занимается спидранами (ускоренными прохождениями игр) с 2020 года, и что его первой игрой была Dark Souls.

Ainrun также написал, что не хочет пропускать битвы с боссом Elden Ring Grafted Scion, как часто это делают другие спидраннеры, поскольку, по его мнению, подобное прохождение нарушает последовательность, предусмотренную разработчиками. В опубликованном видео он показал, как проходит Elden Ring не получив ни одного удара, не повышая уровень и не пропуская битву с Grafted Scion.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Elden Ring вошла в десятку самых продаваемых премиум-игр на рынке США. Информацию об этом выложил в Сеть известный отраслевой аналитик Мэтт Пискателла.

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