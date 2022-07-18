Вашингтон, 18 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Очередному поклоннику Elden Ring, известному в сети под ником Ainrun, удалось пройти игру весьма необычным способом. Об этом 18 июля сообщает портал GamesRadar.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Стример выложил на своей странице в соцсети видео, в котором показал вторую попытку (первая была неудачной) прохождения Elden Ring. Он пояснил, что занимается спидранами (ускоренными прохождениями игр) с 2020 года, и что его первой игрой была Dark Souls.

Ainrun также написал, что не хочет пропускать битвы с боссом Elden Ring Grafted Scion, как часто это делают другие спидраннеры, поскольку, по его мнению, подобное прохождение нарушает последовательность, предусмотренную разработчиками. В опубликованном видео он показал, как проходит Elden Ring не получив ни одного удара, не повышая уровень и не пропуская битву с Grafted Scion.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Elden Ring вошла в десятку самых продаваемых премиум-игр на рынке США. Информацию об этом выложил в Сеть известный отраслевой аналитик Мэтт Пискателла.