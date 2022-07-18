Благовещенск, , 09:19 — REGNUM По новому трансграничному мосту из столицы Амурской области Благовещенска в китайский город Хэйхэ за месяц проехали 412 грузовых автомобилей. Они перевезли 289 контейнеров с товарами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе правительства региона.

Грузоперевозки David Guo

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«Мы видим заинтересованность предприятий в экспорте и импорте через новый автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган». Движение набирает обороты, за первый месяц работы по международному мосту через Амур границу пересекли 412 грузовиков. В последние две недели количество автомобилей растёт», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

По его словам, в Благовещенск из Хэйхэ в том числе привезли картон для упаковки продуктов, двери, обувь, канцтовары, шины и запчасти для автомобилей. В Китай отправлены пиломатериалы, косметика и сухое молоко.

На въезде на мост предусмотрена электронная очередь. Таможенные операции проводятся без задержек.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по мосту Благовещенск (Россия) — Хэйхэ (Китай) было открыто 10 июня. В перспективе он сможет пропускать ежегодно более 4 млн тонн грузов и более 2 млн человек, а также до 600 грузовиков ежедневно.