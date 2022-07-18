Красноярск, 18 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае с начала летнего периода утонули 38 человек, в том числе восемь детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июля в ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Река

По данным ведомства, всего с начала 2022 года погибли 11 несовершеннолетних — трое скончались из-за беспечности на льду.

МЧС просит жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в водоёмах Якутии погибли четыре человека.

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