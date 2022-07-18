Вашингтон, 18 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Спасение энергетического рынка Европы в предстоящую зиму обойдется ей не менее чем в $200 млрд. Такое мнение 18 июля высказал обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

По мнению эксперта, в конечном итоге за это заплатят рядовые европейские потребители, либо сразу — из-за повысившихся цен на энергоносители, либо со временем, путём увеличившихся налогов.

При этом Блас указывает, что в этих расчётах не учтены самые плохие варианты — прекращение поставок российского природного газа в ЕС и более холодная чем обычно зима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен обсудит с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Сеуле предельные цены на российскую нефть.