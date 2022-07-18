Грозный, , 09:14 — REGNUM В горах Чечни необходимо разместить системы противовоздушной обороны, считает глава региона Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО», — написал он в телеграм-канале.

По его мнению, базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе в целях упреждающих тактических мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что столица Чечни — город Грозный — стала местом единения тысяч патриотов России, которые хотят защитить республики Донбасса и отстоять российские интересы.

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