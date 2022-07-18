Грозный, 18 июля 2022, 09:14 — REGNUM В горах Чечни необходимо разместить системы противовоздушной обороны, считает глава региона Рамзан Кадыров.
По его мнению, базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе в целях упреждающих тактических мер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что столица Чечни — город Грозный — стала местом единения тысяч патриотов России, которые хотят защитить республики Донбасса и отстоять российские интересы.
Читайте также: Кадыров: Грозный стал местом единения тысяч патриотов России