Томск, 18 июля 2022, 09:12 — REGNUM В Томской области очередными жертвами телефонных мошенников стали двое жителей Томска 74 и 85 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, заявления от них поступили с интервалом в 40 минут.
Звонившие пенсионерам представлялись банковскими работниками или правоохранителями, убеждая их оформить кредит или «вывести» денежные средства за границу.
«Злоумышленники уверяли пожилых томичей, что единственный способ «спасти свои накопления» — перевести их на так называемый «безопасный счет», — отметили в ведомстве.
В результате томичи потеряли почти 8,5 млн рублей. По фактам происшествий возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».