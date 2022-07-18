Томск, , 09:12 — REGNUM В Томской области очередными жертвами телефонных мошенников стали двое жителей Томска 74 и 85 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, заявления от них поступили с интервалом в 40 минут.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Звонившие пенсионерам представлялись банковскими работниками или правоохранителями, убеждая их оформить кредит или «вывести» денежные средства за границу.

«Злоумышленники уверяли пожилых томичей, что единственный способ «спасти свои накопления» — перевести их на так называемый «безопасный счет», — отметили в ведомстве.

В результате томичи потеряли почти 8,5 млн рублей. По фактам происшествий возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».